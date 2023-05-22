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ЗСУ продовжують контролювати район "Літак" у Бахмуті, – Маляр

За її словами, оборона Бахмута як міста свою задачу виконала. 

ЗСУ продовжують контролювати район "Літак" у Бахмуті, – Маляр
Фото: скріншот

Ворог не відмовляється від основної мети – захопити всю Україну. Однак через те, що йому це не вдалось, він рухається фрагментами. 

Зараз росіяни хочуть вийти на межі Донецької і Луганської області. Найзапекліші бої – Марʼїнка, Авдіївки і Бахмутський напрямок, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Найбільше сил росіяни стягують саме на Бахмутський напрямок.

"З учорашнього дня ситуація більш-менш така сама, як була вчора. Учора у нас залишався контроль за нашими Збройними Силами певних інфраструктурних обʼєктів і промислових, і приватного сектору, у південно-західному районі – це район «Літака». Сьогодні так само лишається за нами контроль цієї вже невеликої частини, але частини міста", – зазначила вона.

Окупанти проводять зачистку тих територій, які їм вдалось взяти під контроль – шукають українські групи військових. Крім того, вони влаштували у Бахмуті якийсь концерт, аби створити враження, що вже все місто їм підконтрольне. 

ЗСУ можуть обстрілювати деякі позиції ворога в окремих місцях Бахмута завдяки зайнятим на околицях висотах. Через це росіяни місцями змушені переходити в оборону. 

"Оборона Бахмута як міста свою задачу виконала. Це концентрація сил ворога, потрібно було виграти час, щоб здійснювати інші дії, пізніше зможемо говорити, які саме, і задача була знищувати ворога. В багатомісячних боях за Бахмут була знищена дуже потужна сила ворога – угруповання «Вагнер», практично нічого не залишилось", – додала Маляр. 

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення. Саме ж місто практично повністю захоплене ворогом, при цьому через обстріли від нього майже нічого не залишилось. 

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