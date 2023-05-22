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​Україна все ще не має достатньо засобів для збиття балістичних ракет, – Повітряні сили

Потрібні системи Patriot та SAMPT-T. 

​Україна все ще не має достатньо засобів для збиття балістичних ракет, – Повітряні сили
Юрій Ігнат
Фото: сріншот

Україна все ще не має достатньо засобів для збиття балістичних ракет. Тих систем Patriot, які є на бойовому чергуванні, не достатньо для прикриття всіх міст та обʼєктів критичної інфраструктури.

Саме по таких обʼєктах – військових та інфраструктурних – сьогодні в Дніпрі цілив ворог. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.

"Треба засоби проти балістики, знаємо, як вони працюють, на прикладі Київщині. І "Кинджали" шість під час тої атаки потужної, і до 10 балістичних ракет були знищені саме такою системою – системою Patriot. Тому очікуємо і таких систем, і систем SAMPT-T, які скоро вже, можливо, будуть на бойовому чергуванні", – зазначив він.

Ігнат відмовився уточнювати, що саме трапилось із "гордістю" російського авіабудування Су-35, яка учора увечері "зазнала отрицательного взлета".

Нагадаємо, що уночі росіяни випустили 16 ракет різних типів, зокрема два "Іскандери". ППО збила чотири ракети типу Х – ті, які можуть збиватися з ЗРК. Також вдалось збити всі 20 ударних безпілотників, запущених окупантами. 

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