Головне за ніч та ранок. Понеділок, 22 травня

Нічна ворожа масована атака на Дніпро, 37 бойових зіткнень на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів, повені та зсуви в Італії.

Уночі 22 травня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на місто Дніпро. Захисники з повітряного командування “Схід” збили над областю 15 безпілотників та чотири крилаті ракети.

Є влучання у Дніпровському районі та у Дніпрі, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси. Також уламки ракет і падіння БпЛА виявили в Іларіонівській громаді Синельниківського району.

У Дніпрі понівечені три будівлі, які належать пожежно-рятувальній частині, додали згодом у ДСНС. Поранено рятувальника. Загалом в області поранення отримали вісім людей.

Увечері 21 травня українські захисники збили ще один літак Су-35 в небі Херсонської області. Обставини утилізації літака уточнюються, повідомили в Повітряних силах України.

"Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35!" – зазначили військові.

Крім літака, увечері і вночі захисники збили й інші ворожі повітряні цілі: чотири крилаті ракети та 20 ударних безпілотників. Безпілотники вдалось збити всі, які ворог випустив.

Загалом противник випустив 16 ракет різних типів і 20 БпЛА, зокрема два "Іскандери".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

Ворог завдав шістьох ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю. Це ще раз підкреслює тактику терору з боку РФ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також сімох – по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено три ворожих розвідувальних БпЛА різного типу і пʼять ударних. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пʼять районів зосередження особового складу, два склади боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії за майже 16 місяців повномасштабної війни склали близько 203 880 осіб. Минулої доби захисники знищили ще близько 720 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Україна все ще не має достатньо засобів для збиття балістичних ракет. Тих систем Patriot, які є на бойовому чергуванні, не достатньо для прикриття всіх міст та обʼєктів критичної інфраструктури.

Саме по таких обʼєктах – військових та інфраструктурних – сьогодні в Дніпрі цілив ворог, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Треба засоби проти балістики, знаємо, як вони працюють, на прикладі Київщині. І "Кинджалів" шість під час тієї атаки потужної, і до 10 балістичних ракет були знищені саме такою системою – системою Patriot. Тому очікуємо і таких систем, і систем SAMPT-T, які скоро вже, можливо, будуть на бойовому чергуванні", – зазначив він.

У неділю, 21 травня, влада Італії активувала механізм цивільного захисту Європейського Союзу у зв'язку з сильними повенями та зсувами, що зачепили, зокрема, регіон Емілії-Романьї.

"Запит про допомогу стосується насосного обладнання великої потужності з Європейського пулу цивільного захисту", – йдеться в опублікованому в Брюсселі комюніке ЄК.

Євросоюз терміново організував пропозиції такого обладнання для Італії з Австрії, Болгарії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії та Франції через механізм цивільного захисту ЄС.

Подробиці та фото – в нашій новині.

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