Унаслідок російських обстрілів повністю знеструмлена Запорізька АЕС

Російські окупанти всьоме ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.

Сьогодні вранці російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750кВ, від якої живила власні потреби тимчасово окупована електростанція.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

“Вже всьоме від початку окупації (4 березня 2022 року) української станції російськими терористами ЗАЕС переходить в режим блекауту”, – наголошують в Енергоатомі.

Після втрати зовнішнього живлення, яке є життєво необхідним для роботи насосів охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС. Запасу пального для них вистачить на десять діб.

Оновлення 11:30. Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція переходить на живлення від української енергосистеми.

Нагадаємо, окупанти збільшують військову присутність на ЗАЕС в Енергодарі. Станом на 17 травня російських військових на ЗАЕС було більше, ніж персоналу. Таким чином росіяни нагнітають ситуацію, щоб і далі проводити ядерний шантаж.