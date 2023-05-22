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Під час ракетних атак ворог використовує різну зброю, щоб виснажити українське ППО, – Гуменюк

Окупанти намагаються налаштувати населення проти сил оборони через падіння уламків збитих ракет на житлові будинки.

Під час ракетних атак ворог використовує різну зброю, щоб виснажити українське ППО, – Гуменюк
Уламки збитої ракети
Фото: Telegram/Ігор Табурець

Росіяни наносять масовані ракетні удари, міксуючи різну зброю. Таким чином ворог намагається виснажити сили ППО України. 

Про це повідомила у ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Який саме напрямок обирає ворог, то знає тільки ворог. Ми можемо лише передбачати та аналізувати, де і що вважаємо адекватним. Не завжди це співпадає з тим, що у ворога на умі, але розуміємо, що вони будуть атакувати і виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку, вони виміряють, з яких боків може бути захищений, а може бути пропущений конкретний удар. Враховуючи, що застосовується різна зброя, це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша ППО”, – сказала Гуменюк.

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На її думку, ворог міксує зброю, бо це – розосередження зусиль нашої ППО, через те, що вона різноманітна. Зокрема, по “Шахедах” працюють вогневі мобільні групи.

Крім того, Гуменюк вважає, що ворог “зараз вбачає для себе підступною ланку – це коли уламки збитого, падаючи на мирні будинки, спричиняють пожежу, руйнування, травмування і навіть смерть людей”.

“І таким чином ворог намагається налаштувати населення України проти своїх сил оборони. Але наші люди мають розуміти, що треба йти в укриття, якщо навіть дуже вірять в сили ППО”, – наголосила речниця.

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Нагадаємо, уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – місто Дніпро. Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами “Shahed-136/131”.

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