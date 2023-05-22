Прокремлівський тіктокер влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного проросійського блогера, який поширював наративи Кремля.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці. На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України.

Також фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня поточного року. Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців. Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.

Фото: СБУ

Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Фото: СБУ

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про викриття у Києві соратника колаборантки Тетяни Монтян, який адміністрував її прокремлівський Телеграм-канал.