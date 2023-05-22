Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
ГоловнаСуспільствоВійна

Лідери шести африканських країн хочуть провести “миротворчі” переговори з Києвом і Москвою, − AP

Делегація складатиметься з президентів ПАРу, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Лідери шести африканських країн хочуть провести “миротворчі” переговори з Києвом і Москвою, − AP
Жан-Ів Олів’є
Фото: africaintelligence.com

Делегація лідерів шести африканських країн збирається провести переговори з Києвом і Москвою, щоб “ініціювати мирний процес”.

Про це міжнародний посередник Жан-Ів Олів’є сказав в інтерв’ю Associated Press.

“Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський домовилися окремо приймати делегації президентів ПАРу, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії”, − йдеться у повідомленні.

Олів’є працював протягом шести місяців, щоб організувати переговори, зазначає видання.

Африканські лідери також обговорять полегшення пропуску більшої кількості вантажів зерна з України в умовах війни та збільшення обміну полоненими.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Переговори, ймовірно, відбудуться наступного місяця, сказав Олів'є. Він прибув до Москви в неділю, а також поїде до Києва на зустрічі з високопосадовцями для напрацювання “логістики” майбутніх переговорів. 

Нагадаємо, посол США в ПАР Рубен Бріджіті заявив, що російський корабель забрав торік у порту країни зброю, порушивши оголошений нейтралітет Преторії у війни Росії проти України. Кілька південноафриканських міністрів відкинули звинувачення і заявили, що Південна Африка не схвалювала жодних поставок зброї РФ.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни щодо війни в України не надає переваги Росії, порівнюючи з іншими державами.

Два тижні тому президент України Володимир Зеленський поспілкувся з Рамафосою телефоном. Очільник України зазначив, що “кожен, хто допомагає агресору зі зброєю, буде співучасником з усіма наслідками”. Він закликав президента Південної Африки “об’єднатися з іншими країнами світу, усіма континентами та Африкою у спільній роботі для реалізації нашої формули миру”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies