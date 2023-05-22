Лідери шести африканських країн хочуть провести “миротворчі” переговори з Києвом і Москвою, − AP

Делегація лідерів шести африканських країн збирається провести переговори з Києвом і Москвою, щоб “ініціювати мирний процес”.

Про це міжнародний посередник Жан-Ів Олів’є сказав в інтерв’ю Associated Press.

“Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський домовилися окремо приймати делегації президентів ПАРу, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії”, − йдеться у повідомленні.

Олів’є працював протягом шести місяців, щоб організувати переговори, зазначає видання.

Африканські лідери також обговорять полегшення пропуску більшої кількості вантажів зерна з України в умовах війни та збільшення обміну полоненими.

Переговори, ймовірно, відбудуться наступного місяця, сказав Олів'є. Він прибув до Москви в неділю, а також поїде до Києва на зустрічі з високопосадовцями для напрацювання “логістики” майбутніх переговорів.

Нагадаємо, посол США в ПАР Рубен Бріджіті заявив, що російський корабель забрав торік у порту країни зброю, порушивши оголошений нейтралітет Преторії у війни Росії проти України. Кілька південноафриканських міністрів відкинули звинувачення і заявили, що Південна Африка не схвалювала жодних поставок зброї РФ.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни щодо війни в України не надає переваги Росії, порівнюючи з іншими державами.

Два тижні тому президент України Володимир Зеленський поспілкувся з Рамафосою телефоном. Очільник України зазначив, що “кожен, хто допомагає агресору зі зброєю, буде співучасником з усіма наслідками”. Він закликав президента Південної Африки “об’єднатися з іншими країнами світу, усіма континентами та Африкою у спільній роботі для реалізації нашої формули миру”.