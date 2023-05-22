Велика сімка плюс Україна: "авіаційна коаліція", військова допомога і формула миру

LB.ua зібрав найрезонансніші заяви, які пролунали на саміті G7 у Хіросімі.

G7 підтвердила “непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру”.

У комюніке за підсумками саміту G7 у Хіросімі Група семи “найрішучішим чином" засудила жорстоку війну Росії проти України.

"Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", – зазначив Зеленський.

На саміті Великої сімки, який впродовж трьох днів проходив у японському місті Хіросіма, українська тематика була центральною, а Україна – почесним учасником . Про це сказав Президент Володимир Зеленський у вчорашньому вечірньому відеозверненні.

Фото: EPA/UPG

"Авіаційна коаліція"

Президент США Джо Байден у перший день саміту, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких – винищувачі F-16.

За словами співрозмовника CNN, спільні навчальні заходи проводитимуть не у США, а, швидше за все, лише у Європі. Однак американський персонал братиме участь у навчаннях разом із союзниками та партнерами. Очікується, що на це піде кілька місяців.

"Оскільки навчання проходитиме найближчими місяцями, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", – сказав чиновник журналістам.

Про те, що США та інші країни-члени Великої сімки погодилися відправити в Україну винищувачі F-16, з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена повідомляло і NBC.

Винищувачі планують надати в рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки України. При цьому не обов’язково вони надійдуть безпосередньо зі Сполучених Штатів, заявило джерело видання.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу в Хіросімі 20 травня, що США підтримали спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Невдовзі міжнародні партнери вирішать, як постачатимуть Україні літаки.

За словами Саллівана, літаки F-16 знадобляться Україні в майбутньому, і настав момент, коли пора починати працювати над цим. Він зауважив, що очевидним першим кроком є навчання, а потім робота із союзниками, партнерами та Києвом, щоб визначити, як забезпечити фактичне надання літаків.

Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі в Хіросімі з Президентом України Володимиром Зеленським привітав його з позитивними рішеннями союзників щодо F-16: "Радий тебе бачити. Ти це зробив”.

Зеленський своєю чергою подякував Сунаку за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів.

Нагадаємо, голови урядів Великобританії та Нідерландів Ріші Сунак і Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів. Рішення було оприлюднене за результатами саміту Ради Європи в Ісландії.

На брифінгу за підсумками саміту в Японії Президент Володимир Зеленський теж висловив упевненість у тому, що Україна отримає бойові літаки від країн-партнерів.

Щоправда, за прогнозами військових, F-16 будуть у нас щонайшвидше восени. Але "Patriot" і HIMARS в Україні теж не відразу успішно запрацювали.

Військова допомога

Після зустрічі в Хіросімі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена Міноборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.

У новий пакет допомоги Україні на 375 млн доларів увійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, протитанкові керовані ракети TOW та чимало іншого спорядження.

Фото: EPA/UPG

Санкції

Напередодні відкриття саміту Великої сімки в Хіросімі британський премʼєр-міністр Ріші Сунак повідомив, що Велика Британія вирішила заборонити весь імпорт російських алмазів, алюмінію, нікелю та міді.

Сунак наголосив, що обмежувальні санкції завдають шкоди воєнним зусиллям Росії.

"Забезпечити перемогу України – це найважливіше, що ми можемо зробити для глобального миру та безпеки. Ми забороняємо весь імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю. Санкції мають явний вплив на приниження воєнних зусиль Путіна", – написав він у твітері.

Адміністрація президента США Джо Байдена в п'ятницю, 19 травня, додала 71 компанію до чорного списку за підтримку Росії. Нові санкції покликані підірвати промислову основу Росії та її здатність підтримувати війну. Вашингтон пішов на такий крок після домовленості з іншими членами Групи семи в Хіросімі посилити санкційний тиск на РФ.

Міністерство торгівлі США внесло до санкційного списку компанії, які підтримують російські збройні сили. Також дії американської сторони розширюють сферу експортного контролю щодо Росії та Білорусі. У переліку – 69 російських організацій і по одній з Вірменії та Киргизстану.

Нові заходи експортного контролю спрямовані на нафтогазові проєкти в Росії та Білорусі. Під удар потрапили авіаремонтні заводи та заводи з виробництва деталей, порохові, тракторні та автомобільні заводи, інженерні центри в Росії тощо.

Фото: EPA/UPG

Формула миру

На підсумковому засіданні саміту G7 сторони обговорили українську формулу миру, на якій має базуватися відновлення миру в Україні, повідомив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.

За його словами, учасники підсумкової сесії ухвалили такі рішення:

усі держави повинні дотримуватися принципів Статуту ООН, в першу чергу таких, як повага до суверенітету та територіальної цілісності;

конфлікти необхідно вирішувати винятково мирним шляхом;

не допускати односторонніх спроб силою змінити статус-кво;

міжнародний порядок має ґрунтуватися на верховенстві права.

Учасники сесії також обговорили терміни проведення Глобального саміту миру, а Україна заручилась підтримкою партнерів з його підготовкою.

Лідери країн Великої сімки планують притягнути РФ до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Росія муситиме також сплатити за відновлення всього зруйнованого війною в Україні, йдеться в заяві G7 щодо України.

Лідери країн Великої сімки підтримали створення механізмів для притягнення злочинців до відповідальності, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд (МКС). Також вони засудили насильницьку депортацію росіянами українців з тимчасово окупованих територій, зокрема дітей. G7 висловила готовність надавати допомогу МКС у розслідуванні та покаранні цього злочину і тих злочинів, що були пов’язані з гендерним насильством.

Фото: EPA/UPG

“Ми будемо надалі здійснювати можливі заходи в межах наших внутрішніх правових рамок для пошуку, затримання, замороження, вилучення та, де це буде прийнятно, конфіскації або стягування фінансових активів тих осіб або установ, що потрапили від санкції у зв’язку з російською агресією”, – підкреслено в заяві.

У комюніке за підсумками саміту G7 у Хіросімі Група семи засудила жорстоку війну Росії проти України “найрішучішим чином”, назвавши її серйозним порушенням міжнародного права.

Світові лідери закликали до “справедливого і міцного миру” і підтвердили намір надати Україні військову, фінансову та гуманітарну підтримку.

G7 підтвердила “непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру”.

У рамках саміту Великої сімки Президент Зеленський провів велику кількість зустрічей, зокрема, переговори з прем'єрами Японії, Великої Британії, Італії, Канади та Індії, президентами США, Франції, Південної Кореї, канцлером Німеччини, лідерами Індонезії, В’єтнаму, Австралії, керівниками європейських структур. Варто сподіватися, що особистісна дипломатія теж дасть результат.