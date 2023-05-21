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США надають Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів, – Пентагон

Серед іншого у новому пакеті будуть боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети TOW та протитанкові системи Javelin.

США надають Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів, – Пентагон
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Сполучені Штати виділяють новий пакет допомоги Україні на 375 млн доларів.

Про це повідомили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та сайт Пентагону.

Міноборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.

У новому пакеті допомоги будуть:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • мостові системи;
  • броньовані медичні машини;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • тепловізійні системи;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Цей пакет стане вже 38-м вилученням обладнання з інвентарних запасів Міноборони США для України з серпня 2021 року.

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Нагадаємо, президенти України і США Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися у Японії на саміті G7.

20 травня Зеленський прибув до Хіросіми на саміт лідерів G7, де зустрівся з низкою партнерів та друзів України. Глава держави порушив питання української формули миру, а також ситуації на фронті. Зокрема під час зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем сторони обговорили питання безпеки, оборони, економіки та спільну політику.

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