Головне за день. Субота, 20 травня

Бої за Бахмут та Мар’їнку, 39 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, саміт G 7 у Хіросімі. Яким запам’ятається 451-й день повномасштабної війни.

У російському полоні досі перебувають понад 1900 військових-оборонців Маріуполя, з них – 650 бійців полку «Азов».

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби на цих ділянках фронту відбулось 39 бойових зіткнень. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Ворог завдав 3 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 травня – в нашій новині.

Сьогодні, 20 травня, ворог “накрив” Торецьк “Градами”, внаслідок чого 5 людей отримали поранення.

“5 людей поранено внаслідок обстрілів Торецька. Росіяни накрили фактично все місто Градами — пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня. Серед поранених — 11-річна дитина. Всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний”, - повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Очільник ОВА вчергове закликав мешканців не ризикувати і евакуюватися.

Упродовж дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння Сумщини. Було зафіксовано 56 вибухів.

Під обстріли потрапили Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська громади.

Докладніше – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Сторони обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу.

Зеленський і Мішель обговорили також конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся у Хіросімі із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Також у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн Групи семи Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

США підтримали спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Невдовзі міжнародні партнери вирішать, як постачатимуть Україні літаки.

Про це радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив під час брифінгу у Хіросімі 20 травня, інформує пресслужба Білого дому.

За словами Саллівана, літаки F-16 будуть потрібні Україні у майбутньому і настав момент, коли пора починати процес роботи над цим. Він зауважив, що очевидним першим кроком є навчання, а потім робота із союзниками, партнерами та Києвом, щоб визначити, як забезпечити фактичне надання літаків.

Докладніше – в новині.

“Група семи” засудила жорстоку війну Росії проти України “найрішучішим чином”, назвавши її серйозним порушенням міжнародного права.

Про це йдеться у комюніке за підсумками саміту G7 у Хіросімі.

Світові лідери закликали до “справедливого і міцного миру” і підтвердили намір надати Україні військову, фінансову та гуманітарну підтримку.

“Жорстока загарбницька війна Росії є загрозою для всього світу всупереч фундаментальним нормам, правилам і принципам міжнародної спільноти”, − йдеться у комюніке.

G7 підтвердила “непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру”.

Лідери “Групи семи” опублікували заяву щодо України: “з чітким наміром і конкретними діями, викладеними в ній, ми зобов’язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку для України, “збільшити збитки” для Росії та тих, хто підтримує її війну, а також продовжувати протидіяти негативному впливу війни на решту світу, особливо на найуразливіші верстви населення”.

У Львові пройшла акція до річниці виходу Маріупольського гарнізону з Азовсталі.

Вона мала на меті нагадати про подвиг захисників «Азовсталі» та привернути увагу до ставлення до полонених. В акції взяли участь родини захисників Маріуполя.

Подробиці та світлини – в нашій новині.

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