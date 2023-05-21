​Загарбники мають постійно відчувати загрозу оточення Бахмута ЗСУ, - Череватий

Російські війська все ще намагаються взяти місто, але Сили оборони продовжують контратакувати противника.

Російські війська все ще намагаються взяти все місто Бахмут під свій контроль, однак Сили оборони продовжують контратакувати противника, просунувшись на окремих ділянках за добу на 200 метрів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Укрінформ.

"Бахмут залишається пріоритетною ціллю окупанта, вони намагаються взяти все місто повністю під свій контроль. Наші підрозділи тримають оборону декількох будівель і ряд фортифікаційних споруд в південно-західній частині міста. Також протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника. Зокрема, за цю добу на деяких ділянках у районі 200 метрів пройдено", - повідомив речник.

Відповідаючи на питання щодо загрози оточення окупантів в Бахмуті, Череватий зазначив, що ворог повинен відчувати цю загрозу постійно.

"Чи ми їх оточимо зараз, чи трохи згодом, це буде у будь-якому разі. Буде розбите те угруповання до кінця. По суті, непоправні втрати нанесені вже терористичному угрупуванню «Вагнер», як би вони не бахвалились", - наголосив Череватий.

Він також зазначив, що ворог під Бахмутом зазнав серйозних втрат.

"Не дивлячись на те, що у нас там немає чисельної переваги, і тим більше в артилерійських снарядах, ми завдяки навченості і більшій військовій кмітливості намагаємось відтісняти ворога… Де будуть головні удари нанесені – хай вони думають і переживають. Про це знають не так багато людей в нашій країні і, як показала Харківська операція, – це дуже добре, коли ворог не знає, де буде завданий головний удар", - зауважив Череватий.

Він запевнив, що українське командування "дуже добре бачить, як і де ворог підтягує сили", і на кожну дію ворога "підготовлені декілька варіантів рішень".

За словами речника, на Бахмутському напрямку у росіян уже кілька тижнів спостерігається нестача "вагнерівців", тому російське командування перекидає інші підрозділи регулярних військ.

«"Вони підсилюються стрілецькими підрозділами, підрозділами повітряно-десантних військ і також ми бачимо, там є інші приватні військові кампанії типу «Ветеран». Їм не вистачає кваліфікованого особового складу", - розповів Череватий.

Водночас він зауважив, що снарядного голоду, на відміну від кадрового, у ворога немає.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що 3-я окрема штурмова бригада просунулася на околицях Бахмута ще на 700 м углиб.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський також розповів, що українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.