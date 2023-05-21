Зеленський: У нас будуть літаки, але поки що не можу сказати скільки

Президент Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що Україна отримає бойові літаки від країн-партнерів.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками саміту у Японії.

Президент уточнив, що глобальним наразі є питання отримання Україною артилерії.

"Я впевнений (що Україна отримає F-16 - ред.). Тому що у нас уже є розуміння, з якими державами ми працюємо. У нас будуть літаки. Але я не можу поки що вам сказати, скільки. Це не секрет, а я дійсно цього не знаю", - сказав він.

Нагадаємо, що під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16.

Як сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські військові в майбутньому можуть отримати кілька десятків винищувачів F-16.