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Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на F-16

Такі літаки не будуть застосовані по цілях на території Росії.

Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на F-16
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16.

Про це очільник Білого дому заявив під час пресконференції на саміті G7 у Японії.

"Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Щоб Україна могла себе захистити", - заявив Байден.

За його словами, ці літаки навряд чи будуть застосовані під час українського контрнаступу. Також Байден сказав, що є запевнення від Зеленського, що такі літаки не будуть застосовані по цілях на території Росії.

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Нагадаємо, що США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, Штати підтримали спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Невдовзі міжнародні партнери вирішать, як постачатимуть Україні літаки.

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