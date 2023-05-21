Сили оборони утримують позиції у південно-західній частині Бахмута, - Череватий

Бахмут фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Суспільне.

"Президент правильно сказав — місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", — зазначив він.

За словами Череватого, Росія приділяє Бахмуту забагато символічного значення.

"Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр — не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати", — додав речник.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, влада Російської Федерації продовжувала вважати захоплення Бахмута ключовою терміновою метою у війні проти України.

Як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ворог підтягує у Бахмут повітряно-десантні, мотострілецькі, а також деякі спеціальні підрозділи.

Ввечері 20 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті складається критична ситуація.

21 травня прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров заперечив, що Зеленський під час зустрічі з президентом США Байденом сказав про втрату контролю ЗСУ над Бахмутом.