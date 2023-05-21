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РФ шукає заморозки війни, щоб виграти час і вдарити знову, – Зеленський виступив перед лідерами G7

Президент України звернувся окремо до кожного з лідерів.

РФ шукає заморозки війни, щоб виграти час і вдарити знову, – Зеленський виступив перед лідерами G7
Фото: ОП

Володимир Зеленський виступив перед лідерами “Великої сімки” у Японії. Глава держави подякував за підтримку України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський заявив, що до 24 лютого 2022 року Україна провела з Росією 183 раунди переговорів за участю міжнародних посередників, які засвідчили, що РФ миру не шукає.

Фото: ОП

“Свого часу, до 24 лютого, Україна провела з Росією понад 180 раундів переговорів – 183 – у різних форматах щодо припинення агресії. У тих переговорах були поважні міжнародні посередники, і вони бачили, що Росія не шукає миру. Перемир'я не працювало. Воно тривало сім років, і за цей час загинули тисячі людей”, – сказав президент у виступі на робочій сесії саміту “Назустріч мирному, стабільному та процвітаючому світу”.

Він наголосив, що зараз нічого не змінилось, окрім того, що українці, захищаючись, значно послабили Росію.

Фото: ОП

“Зараз вона (Росія – ред.) відверто шукає заморозки війни. Не заради спокою, а заради того, щоб виграти трохи часу, наростити сили й ударити знову. Той, хто став на шлях терору, сам із нього не сходить”, – зазначив глава держави.

Він додав, кожен у світі відчув деструктивні наслідки російської агресії.

“Хтось постраждав від шалених стрибків цін на продовольство чи енергоресурси. Хтось бачить, що у разі катастрофи на окупованій Росією атомній станції вітер донесе радіоактивне забруднення до його землі. Хтось знає, що якщо Росії вдасться залишити собі вкрадену українську територію, то й по його землю прийде агресивний сусід. Наш світ великий, але всі ми в ньому – разом. І це наша спільна справа – мир”, – заявив глава держави.

Повний текст виступу Володимира Зеленського читайте на сайті Офісу президента.

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Нагадаємо, 20 травня Зеленський прибув до Хіросіми на саміт лідерів G7, де зустрівся з низкою партнерів та друзів України. Глава держави порушив питання української формули миру, а також ситуації на фронті. Зокрема під час зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем сторони обговорили питання безпеки, оборони, економіки та спільну політику. Сьогодні глава держави зустрівся з президентом США Джо Байденом. 

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