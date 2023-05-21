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Учора загарбники випустили 314 снарядів по Херсонщині, загинули двоє людей

Ще двоє жителів області були травмовані.

Учора загарбники випустили 314 снарядів по Херсонщині, загинули двоє людей
Ілюстративне фото

За минулу добу, 20 травня, російська армія здійснила 63 обстріли Херсонської області. Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив по Херсонщині 314 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Херсон окупанти обстріляли двічі, випустивши сім снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – зазначив очільник ОВА.

Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення. Учора зі звільненої від росіян території області евакуювали ще 74 людини.

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Нагадаємо, восени минулого року Збройні сили деокупували частину Херсонської області. Однак ворог регулярно обстрілює звільнені території. Так, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли місто Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок, під завалами загинули чоловік і жінка.

 

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