У Бахмуті критична ситуація, - Маляр

В Бахмуті Донецької області відбуваються важкі бої. Ситуація у місті критична.

Про це у Телеграм написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак». Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор", - написала Маляр.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, влада Російської Федерації продовжує вважати захоплення Бахмута ключовою терміновою метою у війні проти України.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Росія збільшила присутність своїх військ у Бахмуті на декілька тисяч осіб.

Як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ворог підтягує у Бахмут повітряно-десантні, мотострілецькі, а також деякі спеціальні підрозділи.