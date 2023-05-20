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У Бахмуті критична ситуація, - Маляр

ЗСУ тримають оборону в районі «Літак».

У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
Фото: "Український свідок"

В Бахмуті Донецької області відбуваються важкі бої. Ситуація у місті критична.

Про це у Телеграм написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак». Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор", - написала Маляр.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, влада Російської Федерації продовжує вважати захоплення Бахмута ключовою терміновою метою у війні проти України.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Росія збільшила присутність своїх військ у Бахмуті на декілька тисяч осіб.

Як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ворог підтягує у Бахмут повітряно-десантні, мотострілецькі, а також деякі спеціальні підрозділи.

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