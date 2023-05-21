Росія тримає два ракетоносії у Чорному морі, - Гуменюк

Російські військові намагаються наростити напруження на тлі саміту G7 в Японії.

Росія вивела в Чорне море додатковий ракетоносій з «Калібрами», а також посилює розвідку безпілотниками.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Вчора надвечір (20 травня – ред.) ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Стало два підводних човна, два ракетоносії – це вісім ракет типу «Калібр», – зазначила Гуменюк.

За її словами, російські військові намагаються «наростити напруження на тлі саміту G7 в Японії», куди поїхав президент Володимир Зеленський. Гуменюк не виключає, що «армія РФ може вдатися до атак».

«Ми звертаємо увагу всіх – бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги», – заявила речниця.

Також, за її словами, армія Російської Федерації активізувала розвідку дронами.

Вранці 20 травня українські Військово-морські сили повідомили, що на бойовому чергуванні в Чорному морі Російська Федерація тримає три свої кораблі, зокрема один ракетоносій, залп якого становить до чотирьох ракет типу "Калібр".