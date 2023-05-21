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Росіяни поранили в Україні понад 981 дитину

20 травня у Торецьку був поранений 11-річний хлопчик.

Росіяни поранили в Україні понад 981 дитину

Російська армія вбила в Україні 482 дитини і ще 981 дитині завдала поранень.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

"Станом на ранок 21 травня більше ніж 1463 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 482 дитини загинули та понад 981 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 460, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70, Луганській - 66.

В Офісі генпрокурора нагадали, що 20 травня внаслідок обстрілу військами РФ Торецька Донецької області був поранений 11-річний хлопчик.

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Нагадаємо, що в Україну вдалося повернути чотирнадцятирічну дівчинку Вероніку, яку вивезли в Росію після широкомасштабного вторгнення РФ.

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