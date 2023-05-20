“Група семи” у комюніке пообіцяла посилити військову допомогу Україні

“Група семи” засудила жорстоку війну Росії проти України “найрішучішим чином”, назвавши її серйозним порушенням міжнародного права.

Про це йдеться у комюніке за підсумками саміту G7 у Хіросімі, пише The Guardian.

Світові лідери закликали до “справедливого і міцного миру” і підтвердили намір надати Україні військову, фінансову та гуманітарну підтримку.

“Ми ще раз найрішучіше засуджуємо агресивну війну Росії проти України, яка є серйозним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Жорстока загарбницька війна Росії є загрозою для всього світу всупереч фундаментальним нормам, правилам і принципам міжнародної спільноти”, − йдеться у комюніке.

G7 підтвердила “непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру”.

Лідери “Групи семи” опублікували заяву щодо України: “з чітким наміром і конкретними діями, викладеними в ній, ми зобов’язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку для України, “збільшити збитки” для Росії та тих, хто підтримує її війну, а також продовжувати протидіяти негативному впливу війни на решту світу, особливо на найуразливіші верстви населення”.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський прибув до Японії, аби таки особисто взяти участь у сесії щодо України в останній день саміту. Український лідер також проведе перемовини з японським прем'єр-міністром Фуміо Кісідою.