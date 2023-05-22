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Китай відмовляється купувати російську пшеницю, - Bloomberg

КНР може стати найбільшим покупцем продуктів, а Росія - найбільшим експортером.

Китай відмовляється купувати російську пшеницю, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Цього сезону Китай може стати найбільшим покупцем основних харчових продуктів, а Росія - найбільшим експортером. Однак, купувати російську пшеницю в КНР відмовляються.

Про це пише Bloomberg.

"Китай закуповує багато пшениці, при цьому загальний обсяг імпорту зріс більш ніж на 60% порівняно з минулим роком і становив близько 6 млн тонн за перші чотири місяці року. З них на Росію довелося лише 30 тисяч тонн", - пише видання.

Минулого року китайська влада заявила, що дозволить імпорт російських товарів, але торгівлі заважає безліч проблем, включаючи фітосанітарні правила та транспортні проблеми.

Пшениця є винятком. Також зросли закупівлі Пекіном електроенергії та алюмінію, оскільки санкції скоротили поставки на Захід. 

Нагадаємо, раніше китайське міністерство закордонних справ заявило, що Пекін негативно дивиться на можливість санкцій Європейського Союзу щодо китайських компаній, які співпрацюють з РФ.

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