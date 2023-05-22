У британському уряді розгорівся новий скандал, у епіцентрі – міністерка внутрішніх справ Браверман

Справа стосується звернення до держслужби за порадою з організації приватного курсу для водія.

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак має проконсультуватися зі своїм радником з етики про ситуацію з міністеркою внутрішніх справ Суелла Браверман, яка потрапила у скандал через минулорічну історію з штрафом за перевищення швидкості.

Про це пише BBC.

Браверман спіймали на перевищенні швидкості у 2022 році. Вона звернувся до держслужби за порадою з організації приватного курсу для водія. Міністерка на той час була генеральним прокурором. Джерело в уряді заперечувало, що її дії порушили міністерський кодекс.

Лідер лейбористів сер Кейр Стармер сказав, що це виглядало так, ніби “мали місце недоречні дії”.

Урядовиця перебуває під пильною увагою не через порушення швидкості, а через те, чи правильно вона діяла стосовно державної служби під час організації курсу. Після того як, Браверман спіймали на перевищенні швидкості, їй загрожувала втрата трьох балів у ліцензії та штраф чи навчальний курс на додаток.

Колишній державний високопосадовець Філіп Райкрофт сказав, що дії Браверман, про які повідомляється, були “справжньою помилкою судження”.

“Очевидно, що ще потрібно провести розслідування, але кодекс дуже чіткий. Міністри повинні гарантувати недопущення конфлітків між їхніми державними обов’язками та їхніми приватними інтересами. Навіть запитання державному службовцю про те, як вона може піти на один із цих курсів, ставить їх у неможливе становище”, − сказав він.

Міністерський кодекс встановлює стандарти поведінки, які очікуються від міністрів, зокрема те, що вони повинні підтримувати політичну неупередженість протягом державної служби.

Браверман має виступити в Палаті громад у понеділок у другій половині дня, щоб відповісти на запитання Міністерства внутрішніх справ.

Bloomberg пише, що скандал розгортається у той час, коли уряд готується до публікації даних про міграцію , які, як очікується, підтвердять рекордну цифру прибулих минулого року. Міністерка внутрішніх справ, яка контролює питання імміграції, минулого тижня виступила з критичною промовою щодо сплеску, що було розцінено як спробу позиціонувати себе як потенційного наступника Сунака.

Нагадаємо, у квітні заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб пішов у відставку після завершення розслідування звинувачень у булінгу.