ЄС оштрафував Meta за недотримання правил конфіденційності на рекордні 1,2 млрд євро

Американського технологічного гіганта Meta оштрафували на рекордну суму в 1,2 мільярда євро за недотримання правил конфіденційності Євросоюзу.

Про це пише Politico.

Ірландська комісія із захисту даних оголосила в понеділок, що Meta порушила Загальний регламент із захисту даних (GDPR), коли переправила масиви особистих даних європейських користувачів Facebook до Сполучених Штатів, не захистивши їх належним чином від практик стеження за даними у Вашингтоні.

Використання Meta юридичного інструменту, відомого як стандартні договірні положення (SCC), для переміщення даних у США “не усунуло ризики для основних прав і свобод” європейських користувачів Facebook. У 2020 році Європейський суд скасував угоду про потоки даних між ЄС і США, відому як Privacy Shield, через побоювання щодо практики стеження спецслужб США. У цьому ж рішенні вищий суд ЄС також посилив вимоги до використання SCC, який широко використовується компаніями для передачі персональних даних до США.

Це найбільший штраф, накладений відповідно до флагманського закону про конфіденційність, і він накладений напередодні п'ятої річниці набуття чинності 25 травня.

Люксембург раніше оштрафував Amazon на 746 мільйонів євро, а ірландський регулятор також наклав чотири штрафи на платформи Meta Facebook, Instagram та WhatsApp за останні два роки на суму від 405 до 225 мільйонів євро.

ЄС та США завершують роботу над новою угодою про потік даних, яка має бути вкладена до жовтня. Meta має час до 12 жовтня, щоб перестати покладатися на SCC для своїх операцій. Meta раніше попереджала, що у разі, коли він буде змушений припинити використання SCC без належної угоди про альтернативний потік даних, він може закрити такі сервіси, як Facebook і Instagram в Європі.

Нагадаємо, американські конгресмени повідомили, що десятки тисяч російських та китайських розробників програмного забезпечення отримали доступ до даних користувачів Facebook.