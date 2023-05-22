У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
ГоловнаСвіт

ЄС оштрафував Meta за недотримання правил конфіденційності на рекордні 1,2 млрд євро

 Технічний гігант незаконно передав дані європейців до США.

ЄС оштрафував Meta за недотримання правил конфіденційності на рекордні 1,2 млрд євро
Фото: tengrinews.kz

Американського технологічного гіганта Meta оштрафували на рекордну суму в 1,2 мільярда євро за недотримання правил конфіденційності Євросоюзу.

Про це пише Politico.

Ірландська комісія із захисту даних оголосила в понеділок, що Meta порушила Загальний регламент із захисту даних (GDPR), коли переправила масиви особистих даних європейських користувачів Facebook до Сполучених Штатів, не захистивши їх належним чином від практик стеження за даними у Вашингтоні.

Використання Meta юридичного інструменту, відомого як стандартні договірні положення (SCC), для переміщення даних у США “не усунуло ризики для основних прав і свобод” європейських користувачів Facebook. У 2020 році Європейський суд скасував угоду про потоки даних між ЄС і США, відому як Privacy Shield, через побоювання щодо практики стеження спецслужб США. У цьому ж рішенні вищий суд ЄС також посилив вимоги до використання SCC, який широко використовується компаніями для передачі персональних даних до США.

Це найбільший штраф, накладений відповідно до флагманського закону про конфіденційність, і він накладений напередодні п'ятої річниці набуття чинності 25 травня.

Підписуйтесь на наш Google News

Люксембург раніше оштрафував Amazon на 746 мільйонів євро, а ірландський регулятор також наклав чотири штрафи на платформи Meta Facebook, Instagram та WhatsApp за останні два роки на суму від 405 до 225 мільйонів євро.

ЄС та США завершують роботу над новою угодою про потік даних, яка має бути вкладена до жовтня. Meta має час до 12 жовтня, щоб перестати покладатися на SCC для своїх операцій. Meta раніше попереджала, що у разі, коли він буде змушений припинити використання SCC без належної угоди про альтернативний потік даних, він може закрити такі сервіси, як Facebook і Instagram в Європі.

Нагадаємо, американські конгресмени повідомили, що десятки тисяч російських та китайських розробників програмного забезпечення отримали доступ до даних користувачів Facebook.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies