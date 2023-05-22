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США працюватимуть зі союзниками і партнерами, аби Україна отримала винищувачі F-16, - Держдеп

"Це є нашим пріоритетом, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці", - заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

США працюватимуть зі союзниками і партнерами, аби Україна отримала винищувачі F-16, - Держдеп
Фото: EPA/UPG

США будуть працювати зі союзниками і партнерами, аби Україна отримала винищувачі F-16.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Європейська правда".

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Він додав, що Штати вважають забезпечення України винищувачами пріоритетним питанням.

"Президент дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо навчання українських військових пілотуванню F-16 і будемо працювати з нашими союзниками і партнерами над наданням Україні винищувачів F-16", – сказав Міллер.

Він додав, що не може оголосити, "коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть", але "це є нашим пріоритетом, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці".

Речник Держдепу додав, що США, як і інші держави, не схвалюють застосування західної зброї для ураження території Росії, але "Україна має вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції", оскільки "саме Росія розпочала цю війну".

Нагадаємо, глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україна скоро отримає винищувачі F-16, а тренування українських пілотів на бойових літаках вже почалося. 

ЗМІ зазначають, що державний секретар США Ентоні Блінкен був головною силою та найвпливовішим прихильником надання Україні американських винищувачів F-16 з арсеналу союзників. 

Тим часом Нідерланди скасували угоду про продаж своїх F-16 приватній компанії, їх, ймовірно, передадуть ЗСУ.

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