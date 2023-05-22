Євросоюз розширив санкції проти Ірану

Усього під обмежувальні заходи потрапили до 216 фізичних та 37 юридичних осіб.

22 травня Рада ЄС ухвалила рішення запровадити нові обмежувальні заходи проти Ірану - цього разу щодо п'яти фізичних і двох юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в державі.

Про це йдеться на сайті Ради.

До нових списків включили нинішнього командира загону допомоги поліції Тегерану правоохоронних сил Ірану), особу, пов'язану зі "справою Мар'ям Арвін", представника іранської поліції та секретаря Вищої ради кіберпростору Ірану. Також під санкції потрапили Кооперативний фонд КВІР і Студентську організацію "Басідж".

Усього під обмежувальні заходи потрапили до 216 фізичних та 37 юридичних осіб. Серед обмежень - заморожування активів, заборони на поїздки до ЄС і надання коштів або економічних ресурсів переліченим особам. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій.

Євросоюз закликав Іран припинити практику смертних вироків для протестувальників, а також скасувати вже винесені смертні вироки й забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих. ЄС також закликав владу держави покласти край практиці затримання іноземних цивільних осіб з метою отримання політичної вигоди.

Нагадаємо, наприкінці квітня США ввели санкції проти російської ФСБ та іранського КВІР, причетних до захоплення американців у заручники.

Згодом в Ірані стратили двох людей, засуджених до смертної кари за богохульство. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів розмову з міністром закордонних справ Ірану Аміром Абдоллахіаном, у якій обговорив ситуацію з правами людини в державі. Також глава євродипломатії закликав Іран припинити підтримку війни Росії проти України.