Президент Південної Кореї і лідери ЄС у спільній заяві засудили вторгнення Росії в Україну

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів саміт у Сеулі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Південна Корея та Європейський Союз у понеділок домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки на тлі напруги через вторгнення Росії в Україну та ядерні загрози Північної Кореї.

Про це пише Reuters.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів саміт у Сеулі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якого лідери також пообіцяли співпрацювати в питаннях зміни клімату, охорони здоров’я та ланцюгів постачання.

“Південна Корея та ЄС є важливими партнерами, які поділяють універсальні цінності свободи, прав людини та верховенства права”, − сказав Юн на спільній пресконференції.

Юн наполягав на посиленні зв’язків у сфері безпеки з Європою та іншими союзниками США для вирішення глобальних проблем, включно з конфліктом в Україні та напруженістю через позицію Китаю щодо самоврядного Тайваню. Він також хоче співпраці для стримування ядерних амбіцій Північної Кореї. У червні він вперше взяв участь у саміті НАТО як лідер Південної Кореї.

На переговорах у понеділок, присвячених 60-річчю двосторонніх відносин, Юн і лідери ЄС у спільній заяві засудили вторгнення Росії в Україну, назвавши його серйозним порушенням міжнародного права. Вони також розкритикували триваючі зусилля Північної Кореї розвинути свій ядерний арсенал і погрози Пхеньяна щодо можливого використання ядерної зброї проти Південної Кореї.

“Росія має припинити агресію та негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої військові сили з усієї території України”, − йдеться у заяві.

Сеул, великий виробник артилерійських снарядів, не надав летальної зброї Україні, посилаючись на свої зв’язки з Росією, але Юн в інтерв’ю Reuters минулого місяця сигналізував про можливу зміну своєї позиції проти озброєння України.

Юн і лідери ЄС також закликали до свободи польотів і судноплавства в Південно-Китайському морі, а також до миру і стабільності у Тайванській протоці, заявивши, що вони виступають проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Південна Корея та ЄС також посилять співпрацю в галузі економічної безпеки, включно зі системами раннього попередження для виявлення та усунення потенційних збоїв у ланцюжках постачання у ключових галузях, таких як виробництво напівпровідникових мікросхем.

Південна Корея є вірним союзником США і розміщує близько 28 тисяч американських військових. Вона також розвинула важливі економічні відносини з Китаєм, найбільшим торговим партнером Сеулу.

Нагадаємо, Південна Корея збирається надати Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби відновлення економіки.