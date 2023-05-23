Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
ГоловнаСвіт

Німеччина придбає нові танки Leopard-2 для заміни надісланих в Україну

Системи озброєння мають доставити не пізніше 2026 року.

Німеччина придбає нові танки Leopard-2 для заміни надісланих в Україну
Фото: U.S. Army Europe

Німеччина планує придбати 18 бойових танків Leopard-2 і 12 самохідних гаубиць у місцевих компаній Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann для заміни озброєння, надісланого в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела у міністерстві оборони.

Очікується, що закупівлю, яка також включатиме запчастини, у середу схвалить бюджетний комітет у нижній палаті німецького парламенту.

Загальна вартість танків та гаубиць становить 843 млн євро, а постачання запчастин для Leopards коштує 126,6 млн євро. Перші танки мають доставити не пізніше 2026 року.

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначимо, Німеччина відмовилася від політики проти відправки летальної зброї Україні. Зокрема, Берлін надав Києву 18 танків Leopard. 

Невдовзі після вторгнення у лютому минулого року Німеччина виділила 100 мільярдів євро на модернізацію своїх збройних сил із спеціального фонду понад свій звичайний бюджет. 

Нагадаємо, державний концерн ”Укроборонпром” та німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство. Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року. Першим кроком для співпраці буде технічне обслуговування й ремонт переданої Україні броньованої техніки.

Партнери також хочуть "якнайшвидше" почати виробляти там бронемашини, зокрема моделі Fuchs. Окрім того, Україна також зацікавлена у сучасному бойовому танку Pantera та бойовій машині піхоти Lynx.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies