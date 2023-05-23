Німеччина придбає нові танки Leopard-2 для заміни надісланих в Україну

Системи озброєння мають доставити не пізніше 2026 року.

Німеччина планує придбати 18 бойових танків Leopard-2 і 12 самохідних гаубиць у місцевих компаній Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann для заміни озброєння, надісланого в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела у міністерстві оборони.

Очікується, що закупівлю, яка також включатиме запчастини, у середу схвалить бюджетний комітет у нижній палаті німецького парламенту.

Загальна вартість танків та гаубиць становить 843 млн євро, а постачання запчастин для Leopards коштує 126,6 млн євро. Перші танки мають доставити не пізніше 2026 року.

Зазначимо, Німеччина відмовилася від політики проти відправки летальної зброї Україні. Зокрема, Берлін надав Києву 18 танків Leopard.

Невдовзі після вторгнення у лютому минулого року Німеччина виділила 100 мільярдів євро на модернізацію своїх збройних сил із спеціального фонду понад свій звичайний бюджет.

Нагадаємо, державний концерн ”Укроборонпром” та німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство. Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року. Першим кроком для співпраці буде технічне обслуговування й ремонт переданої Україні броньованої техніки.

Партнери також хочуть "якнайшвидше" почати виробляти там бронемашини, зокрема моделі Fuchs. Окрім того, Україна також зацікавлена у сучасному бойовому танку Pantera та бойовій машині піхоти Lynx.