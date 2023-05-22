Індійський суд викликав журналістів BBC через документальний фільм про премʼєра Моді

Стрічка стосувалась антимусульманських протестів у очолюваному Моді штаті, внаслідок яких загинули близько 1000 осіб.

Верховний суд Індії викликав представників BBC у справі про наклеп щодо премʼєр-міністра Нарендри Моді. Це стосується документальної стрічки та сумнівів у лідерстві Моді під час заворушень у Гуджараті 2002 року, повідомляє The Guardian із посиланням на місцеві медіа.

"У позові про наклеп зазначено, що документальний фільм «Індія: Питання Моді», який вийшов в ефір на початку цього року, зганьбив репутацію Індії, її судову систему та прем’єр-міністра, йдеться у звітах", – зазначили журналісти.

Позов подала некомерційна організація в рідному штаті Моді – Гуджараті. Кількома місяцями раніше офіси BBC у Делі та Мумбаї обшукували.

Документальний фільм зосереджувався на лідерстві Моді як керівника західного штату Гуджарат під час заворушень у 2002 році, коли було вбито щонайменше 1000 людей, більшість з яких були мусульманами. Активісти стверджують, що жертв вдвічі більше.

Моді заперечує, що не зробив достатньо для припинення заворушень, і розслідування, проведене за розпорядженням Верховного суду, не знайшло доказів для притягнення його до відповідальності. Минулого року Верховний суд відхилив клопотання про нове розслідування.

Показ стрічки BBC в Індії заборонено, її фрагменти видаляли в соцмережах.

Антимусульманські заворушення в штаті почалися в той час, як його очолював ниншній премʼєр-міністр Індії. Моді закидали, що він не доклав необхідних зусиль, аби припинити насильство. За даними Deutsche Welle, цей епізод намагаються замовчати аж настільки, що видалили згадки про заворушення з підручників історії.