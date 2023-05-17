Поставки російської нафти до Індії досягли нового рекорду, - Reuters

У квітні Індія імпортувала близько 1,9 млн барелів на добу.

Імпорт нафти Індією із Росії виріс до нового рекордного максимуму у квітні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, Індія імпортувала близько 1,9 млн барелів на добу російської нафти у квітні, що приблизно на 4,4% більше, ніж у попередньому місяці. Це становить близько двох п'ятих від загального обсягу покупок у країні.

Збільшення імпорту з Росії збільшило частку нафти з Азербайджану, Казахстану та Росії - до 43,6% від загального обсягу імпорту Індією в 4,81 млн барелів на добу минулого місяця.

Reuters пише, що це зменшило частку близькосхідних сортів, на які традиційно припадала основна частина всього імпорту нафти, приблизно до 44%, а африканської нафти - до 3,4% минулого місяця

Нагадаємо, за даними індійського Bank of Baroda, за рік повномасштабної війни Росії в Україні імпорт російської нафти до Індії зріс у 10 разів. Азійська країна наростила закупівлю російської сирої нафти і зекономила близько $5 млрд.

За інформацією Bloomberg, Індія збільшила купівлю російської нафти та перероблює її у паливо для ринків США і Європи. Країна може отримати більший прибуток, купуючи сиру нафту зі знижкою і продаючи нафтопродукти з неї за світовими цінами.