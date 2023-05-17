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"Зернову угоду" продовжили ще на 60 днів, – Ердоган

Про це глава Туреччини сказав 17 травня у зверненні в штаб-квартирі своєї партії.

"Зернову угоду" продовжили ще на 60 днів, – Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: скриншот відео

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці.

Про це Ердоган сказав 17 травня у зверненні в штаб-квартирі своєї партії.

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"Зусиллями нашої країни, підтримкою наших російських друзів і внесками наших українських друзів було вирішено продовжити Угоду про Чорноморський зерновий коридор ще на 2 місяці", – йдеться в дописі Ердогана у твіттері.

Глава Туреччини додав, що РФ пообіцяла не перешкоджати виходу турецьких кораблів із портів Миколаїв та Ольвія. Раніше експорт зерна здійснювався лише з портів Одеської області. Україна пропонувала відкрити і миколаївські порти. 

Угода діятиме до 18 липня.

Нагадаємо, нині турецькі чиновники повідомили виданню Bloomberg, що угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай із ключових портів через Чорне море, буде продовжена, а Росія поки що погодилася залишитися в угоді.

Нагадаємо, у липні 2022 Росія після переговорів із Туреччиною і ООН погодилась не перешкоджати експорту українського зерна. За той час, поки окупанти загрожували експорту, деякі країни опинилися під загрозою голоду. Протягом дії зернової угоди росіяни неодноразово погрожували розірвати її та шантажували інших учасників. 

5 травня відбулася чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи", але вона зайшла в глухий кут. 

Днями міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що після дводенних переговорів у Стамбулі сторони наближаються до домовленості щодо продовження “зернової угоди”. 

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