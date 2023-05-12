Україна, Туреччина, РФ і ООН наближаються до домовленості щодо “зернової угоди”

Після дводенних переговорів у Стамбулі сторони наближаються до домовленості щодо продовження “зернової угоди”. Про це заявив сьогодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

За його словами, чотиристороння зустріч у Стамбулі щодо "зернової угоди" на рівні заступників міністрів оборони Туреччини, України, РФ та представників ООН пройшла в позитивному руслі, цитує Акара агентство Anadolu.

"Ми наближаємося до домовленості про продовження терміну дії "зернової угоди", – сказав міністр.

Глава Міноборони Туреччини нагадав, що в рамках "зернової угоди" з чорноморських портів експортували вже понад 30 млн тонн агропродукції. Водночас в портах України залишаються шість торгових суден Туреччини.

"Досягнуто рамкової домовленості про безпечне повернення цих суден у турецькі порти. Ми продовжуємо зусилля в цьому напрямку", – зазначив Акар.

Представники Росії, України, Туреччини та ООН входять до складу Спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі, який займається реалізацією угоди.

Нагадаємо, угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати зерно, яке опинилося в пастці через російське вторгнення, з українських чорноморських портів. Росія дала зрозуміти, що не дозволить угоді продовжуватись після 18 травня, оскільки не було виконано низку ультиматумів щодо сприяння експорту її власного зерна та добрив.

В останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

5 травня відбулася чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи", але вона зайшла в глухий кут.

8 травня Росія відмовилась реєструвати та проводити інспекції суден, що прямують "зерновим коридором" на вхід до морських портів України. Тоді на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікували 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту були призупинені.