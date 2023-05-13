Головне за ніч. Субота, 13 травня

Нічний наліт шахідів на Київ, ворожа атака на Хмельницький, обстріл Миколаєва, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів.

Опівночі 13 травня Росія атакувала Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131".

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, загалом зафіксували 21 пуск. На різних напрямках українські бійці знищили 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів та мобільних вогневих груп.

На Хмельниччині в результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад, повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Унаслідок вибухових хвиль в обласному центрі пошкоджено навчальні і медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Згодом у Хмельницькій обласній військовій адміністрації зазначили, що був приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт розташований за межами населених пунктів.

Станом на 9.50 кількість поранених збільшилася до 11 осіб.

Українська протиповітряна оборона знищила всі "шахеди", як Росія випустила на Київ, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, це вже шоста повітряна атака на столицю з початку травня.

"Цього разу ворог здійснив напад, використовуючи винятково безпілотні літальні апарати. Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси «Shahed». Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені! Дякуємо ППО!" - наголосив очільник КМВА, додавши, що у Києві руйнувань та травмованих не зафіксовано.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут відбулось 47 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Упродовж минулої доби Росія завдала сімох ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснила 81 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також п'ятьох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники збили 22 ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники знищили ще 590 російських окупантів, 6 танків, 12 бронемашин і 27 артилерійських систем.

Таким чином втрати Росії сягнули вже орієнтовно 198260 осіб убитими.

Про інші втрати противника – в новині.

Вночі Росія обстріляла Миколаїв реактивними снарядами з систем залпового вогню з окупованого лівобережжя Херсонщини.

"Через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох обʼєктах, які були оперативно ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Троє людей постраждали", - розповів керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Поруч постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Щодо постраждалих - з’ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі", - додав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Крім того, за даними повітряного командування "Південь", вночі на Миколаївщині українські військові ліквідували один ворожий ударний БпЛА "Shahed-136/131".

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