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Українці відвоювали у південній частині Бахмута щонайменше кілометр територій, - Міноборони Британії

Упродовж останніх чотирьох днів ворожі підрозділи 72-ої бригади покинули свої позиції.

Українці відвоювали у південній частині Бахмута щонайменше кілометр територій, - Міноборони Британії
Фото: "Український свідок"

Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у Бахмуті після розгрому російських підрозділів 72-ої бригади.

Про це у твітері повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

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За інформацією відомства, протягом останніх чотирьох днів підрозділи цієї бригади, ймовірно, відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку. 

"Цей район має певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західній стороні каналу Донець-Донбас, який позначає лінію фронту в деяких частинах сектора", - зауважили у британському Міноборони.

Відомство вважає, що розгортання 72 ОМСБр, яка входить до складу 3-го армійського корпусу Росії і сформована восени 2023 року, підкреслює серйозну нестачу в Росії надійних бойових підрозділів. Річ у тім, що цю бригаду переслідують звинувачення у низькому моральному дусі та обмеженій боєздатності.

Нагадаємо, днями стало відомо, що 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ під час наступальних дій у Бахмуті розгромила підрозділи 72-ої російської бригади. Фактично повністю знищені дві роти цієї бригади, розбита бригадна розвідка.

Згодом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів.

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