Через обстріл Хмельниччини Укрзалізниця тимчасово змінила рух поїздів

Через ранковий обстріл 13 травня Хмельниччини Укрзалізниця тимчасово змінила рух поїздів - частина з них вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.

Як повідомляє УЗ у соцмережах, низка поїздів 13 травня слідуватимуть зміненим графіком.

Також в Укрзалізниці додали, що слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів на даний момент.

Серед них:

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;

№119 Запоріжжя — Львів;

№139 Київ — Кам'янець-Подільський;

85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;

№716 Перемишль — Київ.

Нагадаємо, російські окупанти 13 травня обстріляли Хмельниччину. У результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.

Крім того, під обстріл із РСЗВ вночі потрапив Миколаїв. А ППО збила всі "шахеди", які РФ випустила на Київ.