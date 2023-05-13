Через обстріл Хмельниччини Укрзалізниця тимчасово змінила рух поїздів

Через ранковий обстріл 13 травня Хмельниччини Укрзалізниця тимчасово змінила рух поїздів - частина з них вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.
Як повідомляє УЗ у соцмережах, низка поїздів 13 травня слідуватимуть зміненим графіком.
Також в Укрзалізниці додали, що слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів на даний момент.
Серед них:
- №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
- №119 Запоріжжя — Львів;
- №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
- 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
- №716 Перемишль — Київ.
Нагадаємо, російські окупанти 13 травня обстріляли Хмельниччину. У результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.
Крім того, під обстріл із РСЗВ вночі потрапив Миколаїв. А ППО збила всі "шахеди", які РФ випустила на Київ.