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Через обстріл Хмельниччини Укрзалізниця тимчасово змінила рух поїздів

Перевізник повідомив про затримку щонайменше п'ятьох рейсів.

Через обстріл Хмельниччини Укрзалізниця тимчасово змінила рух поїздів
Фото: Міністерство інфраструктури України

Через ранковий обстріл 13 травня Хмельниччини Укрзалізниця тимчасово змінила рух поїздів - частина з них вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.

Як повідомляє УЗ у соцмережах, низка поїздів 13 травня слідуватимуть зміненим графіком.

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Також в Укрзалізниці додали, що слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів на даний момент.

Серед них:

  • №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
  • №119 Запоріжжя — Львів;
  • №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
  • №716 Перемишль — Київ.

Нагадаємо, російські окупанти 13 травня обстріляли Хмельниччину. У результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.

Крім того, під обстріл із РСЗВ вночі потрапив Миколаїв. А ППО збила всі "шахеди", які РФ випустила на Київ.

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