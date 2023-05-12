У Харкові помер поранений росіянами під час евакуації цивільних волонтер Євген Санін

Сьогодні, 12 травня, у Харкові помер волонтер Євген Санін.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на друзів волонтера.

“Страшна втрата… Сьогодні вранці. Ми вірили до останнього. Ми сподівалися, що ти витримаєш, викарабкаєшся… Але десь там наверху вирішили інакше… Лети, Жека…”, - написала Юлія Водовозова.

Євген Санін потрапив під російський обстріл ще 13 квітня, коли евакуював людей із зони бойових дій. Тоді евакуаційна група організації EVENTROOM потрапила під обстріл окупантів у Дворічанській громаді Куп’янського району. Росіяни поцілили в першу машину, в якій перебував Санін, внаслідок чого волонтер отримав тяжкі поранення.

Євген Санін, харківський рієлтор, з 24 лютого 2022 року волонтерив, зокрема брав участь в евакуації жителів тимчасово окупованих районів Харківськкої області через Печенізьку дамбу. В 2022 році, влітку, цей шлях називали “дорогою життя”. Це був чи не єдиною можливістю потрапити з окупації на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, 27 березня помер у лікарні польський волонтер, який доставляв гуманітарну допомогу в Україну.