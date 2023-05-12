На Харківщині знешкоджено 15 нерозірваних артилерійських снарядів та інші вибухонебезпечні предмети

Під час проведення робіт вибухотехніки використовують надане закордонними партнерами спорядження.

У Харківській області тривають заходи з розмінування деокупованих територій. Зокрема, цим займаються майже 50 поліцейських зі зведеного загону вибухотехнічної служби Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За останню добу поліцейські знешкодили вісім протитанкових мін ТМ-62П3 з вибухниками МВП-62, дві протипіхотні міни ПМН-4, чотири касетні бойові елементи типу 9Н235, дев'ять касетних бойових елементів 3Б30 та 15 нерозірваних артилерійських снарядів.

Під час проведення робіт вибухотехніки використовують надане закордонними партнерами спорядження. Йдеться, зокрема, про робототехнічні платформи механізованого розмінування, металодетектори, gps-трекери та комплекти Vulkan для гуманітарного розмінування.

Правоохоронці закликають українців не відвідувати не розміновані території. У випадку виявлення вибухонебезпечних предметів слід негайно телефонувати до поліції за номером 102, і не наближатися до них.

Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, 6 травня на полі поблизу села Затишшя Харківської області трактор підірвався на міні. Внаслідок вибуху 43-річний тракторист дістав тілесних ушкоджень.