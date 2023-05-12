Жінка брала участь у повстанському русі на Івано-Франківщині протягом 1943-1945 років.

У Львові провели в останню путь зв’язкову командирів УПА Катерину Щербу.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Чин похорону відбувся 12 травня у капличці на вулиці Пекарській, 52. Поховали зв’язкову на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань, дотримуючись урочистого церемоніалу військових поховань.

Катерина Щерба (псевдо Олеся), яка була зв’язковою командирів УПА, Омеляна Польового, Дмитра Карпенка та Романа Шухевич, померла 10 травня на 95-му році життя у Львові.

Жінка брала участь у повстанському русі на Івано-Франківщині протягом 1943-1945 років. Після війни Катерина Щерба вийшла заміж і змінила прізвище. Переїхала до Львова і так загубилася для НКВД. Закінчила Львівський університет. Спершу вступила на німецьку філологію, потім перевелась на українську.

Протягом свого життя працювала вчителем української мови та літератури. За часи незалежної України стала однією з перших членкинь Громадської організації «Львівське крайове братство ветеранів національно-визвольної боротьби (Львівське братство ОУН-УПА)».

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Біографічна довідка

Катерина Щерба («Олеся») (31.03.1929-10.05.2023) - уродженка села Виспа Івано-Франківської області. Мати Катерини була активісткою «Союзу українок», батько – постійним головою місцевої філії Товариства «Просвіта». Навчалася у Рогатинській гімназії, згодом вступила до учительської семінарії в Рогатині. Протягом 1943-1945 років була зв’язковою командира УПА Романа Шухевича («Тура»), командира 13-ї воєнної округи УПА «Лисоня» Омеляна Польового («Остапа») та Дмитра Карпенка («Яструба») – курінного сотні окремого призначення «Сіроманці».

Для того, щоб допомагати повстанцям пані Катерина, ще коли навчалася в Рогатині та була зв’язковою Романа Шухевича, пройшла курси медсестер. Вона неодноразово бувала на Золотій поляні де стояв вишкіл партизанського відділу «Сіроманців».

Нагадаємо, торік у Львові провели в останню путь зв'язкову Романа Шухевича Дарію Гусяк.

У 2020-му відійшла у засвіти учасниця національно-визвольного руху, політична ув'язнена таборів, зв'язкова УПА Марія Штепа померла із Чорткова Тернопільської області.