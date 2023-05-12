На початку повномасштабного вторгнення деякі вестибюлі станцій зачинили з міркувань безпеки.

У столичному метро відкриють тимчасово зачинені вестибюлі десяти станцій.

Про це повідомляє КМВА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14 травня цього року тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену:

«Чернігівська»,

«Лівобережна»,

«Нивки»,

«Святошин»,

«Героїв Дніпра»,

«Оболонь»,

«Контрактова площа»,

«Васильківська»,

«Харківська» ,

«Позняки».

Очільник КМВА зазначив, що рішення узгоджено з Національної поліцією. Воно ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном.

Також повідомляється, що КМВА систематично працює над удосконаленням захисту та безпеки столиці, її мешканців. При цьому влада намагається враховувати, що усі безпекові заходи повинні максимально поєднуватися із комфортом цивільного життя киян і гостей міста.

Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей.

Нагадаємо, у квітні в київському метро за підтримки ЮНІСЕФ відкрили дитячу локацію. У разі оголошення повітряної тривоги простір функціонує у цілодобовому режимі.