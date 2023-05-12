Щодо Запоріжсталі, то обмежувальні заходи стосуються 41 особи – 13 фізичних та 28 юридичних, за допомогою яких Росія зберігала контроль над підприємством.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав відповідні укази про введення в дію санкцій.

Про це йдеться в дописі глави держави у телеграмі.

"Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що запускає процедуру конфіскації російської частки, тож вона "працюватиме для України й українців".

У вечірньому відеозверненні Зеленський зазначив, що таким чином "блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам".

"Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців. Ми не залишимо жодного звʼязку держави-терориста в Україні, який вона може використовувати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей", - сказав Президент.

Глава держави додав, що також 12 травня затвердили санкційні пакети, які "продовжують наш курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості".

"Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й повʼязаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку й технології в руки терористів – щоб вони всі були роздавлені світом", - додав Зеленський.

Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави.

Нагадаємо, минулого місяця Зеленський запровадив санкції проти Богуслаєва та понад 200 росіян. Також Президент затвердив санкції проти 120 осіб та майже 300 компаній (представників букмекерського та лотерейного бізнесу) терміном на 50 років проти.

Крім того, глава держави ввів у дію санкції щодо 300 фізичних осіб, серед яких є громадяни РФ, Ісламської Республіки Іран, Сирійської Арабської республіки. Зокрема, було рішення щодо президента Сирії Башар Хафез аль-Асада та прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса.