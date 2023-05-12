Міністри оборони України і Німеччини обговорили зміцнення української армії

Резніков також подякував Німеччині за постійну підтримку нашої держави.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Про це Резніков написав у твітері.

За словами українського міністра, йшлося про подальші кроки щодо зміцнення спроможностей армії нашої держави.

"Я подякував Німеччині за постійну підтримку України та за відданість німецько-української співпраці", - додав Резніков.

Нагадаємо, до кінця травня Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1.

Нині стало відомо, що Rheinmetall (RHMG.DE) створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні. Крім того, найближчими днями німецька компанія розраховує підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.