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Міністри оборони України і Німеччини обговорили зміцнення української армії

Резніков також подякував Німеччині за постійну підтримку нашої держави.

Міністри оборони України і Німеччини обговорили зміцнення української армії
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Про це Резніков написав у твітері.

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За словами українського міністра, йшлося про подальші кроки щодо зміцнення спроможностей армії нашої держави.

"Я подякував Німеччині за постійну підтримку України та за відданість німецько-української співпраці", - додав Резніков.

Нагадаємо, до кінця травня Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1.

Нині стало відомо, що Rheinmetall (RHMG.DE) створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні. Крім того, найближчими днями німецька компанія розраховує підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.

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