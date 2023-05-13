Українські захисники знищили ще 590 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином втрати Росії сягнули вже орієнтовно 198260 осіб убитими.
Серед інших втрат окупантів:
- танків ‒ 3751 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,
- артилерійських систем – 3095 (+27) од,
- РСЗВ – 561 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 314 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),
- крилаті ракети ‒ 970 (+0),
- кораблів/катерів‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 402 (+9).
Нагадаємо, за 11 травня Сили оборони знищили ще 750 росіян, п’ять танків та два засоби ППО.
Напередодні Генштаб повідомив, що авіація завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.