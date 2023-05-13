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​Українські захисники знищили ще 590 російських окупантів

Втрати Росії сягнули вже орієнтовно 198260 осіб убитими.

​Українські захисники знищили ще 590 російських окупантів
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Українські захисники знищили ще 590 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Таким чином втрати Росії сягнули вже орієнтовно 198260 осіб убитими.

Серед інших втрат окупантів:

  • танків ‒ 3751 (+6) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од, 
  • артилерійських систем – 3095 (+27) од, 
  • РСЗВ – 561 (+2) од, 
  • засоби ППО ‒ 314 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 294 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+0),
  • кораблів/катерів‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 402 (+9).

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за 11 травня Сили оборони знищили ще 750 росіян, п’ять танків та два засоби ППО.

Напередодні Генштаб повідомив, що авіація завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

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