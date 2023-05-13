В бою з росіянами загинув художник-декоратор фільму "Памфір" Володимир Чорний

На війні з російськими окупантами загинув Володимир Чорний.

Про це повідомила Олена Білецька.

“Ти загинув Коханий Героєм, в бою з росіянами. О 5-тій годині ранку 9-того травня”, - написала вона.

Вона додала, що Володимир Чорний пішов захищати Україну добровольцем.

Команда фільму “Памфір” також підтвердила загибель Володимира Чорного.

“Невимовна втрата у нашій команді фільму. У російсько-українській війні загинув Володимир Чорний - талановитий українських митець, художник-декоратор фільму “Памфір”, - повідомила команда, і додала, що все, що є у кадрі стрічки, було створено також і руками Володимира.

Нагадаємо, у Києві попрощалися з загиблим Героєм – воїном 5-ї окремої штурмової бригади Данилом Денисевичем, який загинув на війні проти російських загарбників під Бахмутом. Денисевич вчився на режисера і мріяв знімати кіно. П'ять років тому він створив філософський короткометражний фільм "Народження".