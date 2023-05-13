Росія вночі обстріляла з РСЗВ Миколаїв, пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок

Також через влучання зруйнована двоповерхову будівлю на підприємстві.

Вночі Росія обстріляла Миколаїв реактивними снарядами з систем залпового вогню з окупованого лівобережжя Херсонщини.

Як повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, обстріл стався о 01.23.

"Через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох обʼєктах, які були оперативно ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Троє людей постраждали", - розповів очільник області.

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, рятувальники ліквідовують загоряння.

"Поруч постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Щодо постраждалих - з’ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі", - додав Сєнкевич.

Щодо потерпілих, то одного забрала швидка, а двом надали медичну допомогу на місці, додав міський голова.

Крім того, за даними повітряного командування "Південь", вночі на Миколаївщині українські військові один ворожий ударний БпЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо, зранку 13 травня Росія обстріляла Хмельниччину. Є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.