РФ за минулу добу завдала сім ракетних і 49 авіаударів по Україні, - Генштаб

Упродовж минулої доби Росія завдала сім ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснила 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією командування, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут відбулось 47 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Ситуація на фронті станом на 6.00 13 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Сохани, Волфине, Славгород, Попівка Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині;

та росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Сохани, Волфине, Славгород, Попівка Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині; на Куп’янському протягом доби загарбники здійснив спробу покращити тактичне положення, вели наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мали. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області;

протягом доби загарбники здійснив спробу покращити тактичне положення, вели наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мали. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області; на Лиманському ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області;

ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському росіяни продовжують вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби загарбники вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області;

росіяни продовжують вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби загарбники вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснили обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснили обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області;

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області; на Шахтарському росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Пречистівка та Велика Новосілка. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка;

росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Пречистівка та Велика Новосілка. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема: Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також п'ять ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники збили 22 ворожих БпЛА різних типів.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також лві станції радіоелектронної боротьби ворога.

Нагадаємо, 13 травня росіяни обстріляли Хмельниччину. Є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Крім того, загарбники з РСЗВ вдарили по Миколаєву. Пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві.

Не вдалася Росія шоста повітряна атака на Київ - ППО збила всі ворожі дрони.