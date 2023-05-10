Росіяни не витримали натиску на окремих ділянках фронту і відступили до двох кілометрів, - командувач Сухопутних військ

Грамотне проведення оборонної операції виснажило ПВК "Вагнер" та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ.

На Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів.

Про це у телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, такий результат - наслідок продуманої оборони на Бахмутському напрямку, завдяки якій вдається проводити ефективні контратаки.

"Саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли", - підкреслив Сирський.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що попри значну концентрацію ворожих військ та гучні заяви про наміри взяти Бахмут до 9 травня, загарбники так і не змогли захопити українське місто.

"Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває… Хочу окремо відзначити роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка в бою завдала ворогу потужного удару та показала міць української армії. Як казав Карл Фон Клаузевіц: «Війна ведеться до перемоги. І крапка»", - додав Сирський.

Нагадаємо, протягом цієї доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни здійснили понад 30 атак.

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ під час наступальних дій у Бахмуті розгромила підрозділи 72-ої російської бригади. Фактично повністю знищені дві роти цієї бригади, також розбили бригадну розвідку.