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Чехія передасть Україні два ЗРК "Куб"

Павел додав, що Україна вже отримала із Чехії близько 100 танків.

Чехія передасть Україні два ЗРК "Куб"
Президент Чехії Петр Павел
Фото: ОПУ

Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" і необхідні для цього ракети.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, інформують České noviny.

Він зазначив, що зараз у стадії постачання знаходяться два ЗРК "Куб" із відносно великою кількістю ракет, які Україна може використати, оскільки має навчених для такого типу техніки бійців.

Павел додав, що Україна вже отримала із Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів. За словами Павела, Чехія також може надати боєприпаси не лише із власних ресурсів, а й зі складів третіх країн.

"Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви повинна буде пройти на землі", - сказав президент Чехії.

Зазначимо, що самохідний зенітний ракетний комплекс «Куб» призначений для захисту сухопутних військ, в основному — танкових дивізій, від засобів повітряного нападу, що летять на середніх і малих висотах.

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Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел застеріг керівництво України від катастрофи поспішного контрнаступу.

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