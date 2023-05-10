На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни здійснили понад 30 атак, - Генштаб

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Упродовж доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни здійснили понад 30 атак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Окупанти завдали удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині, а також 35 авіаційних ударів та здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах Херсонської області.

Постраждали жителі, зруйновано та пошкоджено приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, склад паливно-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 10 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації;

та ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації; на Сіверському та Слобожанському росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині;

та росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині; на Куп’янському протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області;

протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдали авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдали авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове Донецької області; на Бахмутському противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області;

противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдали авіаударів по районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдали авіаударів по районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області;

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області; на Шахтарському загарбники вели наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мали. Завдали авіаударів по районах Пречистівки та Новосілки. Здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар та Новоукраїнка;

загарбники вели наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мали. Завдали авіаударів по районах Пречистівки та Новосілки. Здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар та Новоукраїнка; на Запорізькому та Херсонському росіяни продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав. Поміж тим, здійснили обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микілське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, станом на ранок 10 травня частина споживачів у шести областях (Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській) була без світла через ворожі обстріли.

Росіяни вкотре вдарили по Херсону, через обстріли було пошкоджено водогін

Також вороги з артилерії обстріляли Вовчанськ на Харківщині, одна людина загинула.