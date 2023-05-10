Сьогодні вдень, 10 травня, ворог знову обстрілює Херсон. Мешканців міста просять залишатися в укриттях.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Ворог обстрілює Херсон – залишайтесь в УКРИТТЯХ”, – написав він.

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють цивільні об’єкти, тероризуючи мирне населення України, зокрема і Херсонську область. Так, армія РФ протягом 9 травня випустила по Херсонській області 354 снаряди. Поранень зазнала одна мирна людина.

Декілька днів тому на Херсонщині шестеро піротехніків ДСНС загинули внаслідок ворожого обстрілу. Ще двоє спеціалістів, з них одна жінка фельдшер, – отримали поранення.

3 травня російські загарбники обстріляли Херсон. 24 людини загинули, 46 поранені.