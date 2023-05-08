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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона 3 травня зросла до 24

У лікарні померла поранена 54-річна жінка.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона 3 травня зросла до 24
Фото: МВС

Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до 24 – у лікарні померла 54-річна жінка, яка дістала важкі травми внаслідок обстрілу.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до двадцяти чотирьох… Сьогодні зранку у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка отримала важкі травми під час російського обстрілу міста 3-го травня. Пʼять днів медики боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими", – написав він.

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Нагадаємо, 3 травня російські загарбники обстріляли Херсон. Станом на 4 травня було відомо про 23 загиблих та 46 поранених. 

З 20:00 5 травня по 6:00 8 травня у Херсоні вводили комендантську годину. Заборона тривалістю в 56 годин повʼязана з необхідністю сприяння правоохоронним органам.

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