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У США та Європі вишукують потенційну роль Китаю у переговорах щодо війни в Україні, − Wall Street Journal

Низка посадовців вважають, що запланований контрнаступ України може прокласти шлях до переговорів між Києвом і Москвою до кінця року. 

У США та Європі вишукують потенційну роль Китаю у переговорах щодо війни в Україні, − Wall Street Journal
Китайський лідер Сі Цзіньпін і президент Франції Еммануель Макрон зустрілися у КНР минулого місяця
Фото: ЕРА/UPG

Низка посадовців США та Європи вважають, що запланований весняний наступ України може прокласти шлях до переговорів між Києвом і Москвою до кінця року, а залучити Росію до столу перемовин допоможе Китай.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Готовність заохочувати переговори та вишукувати роль Китаю в переговорах “свідчить про зміну мислення Заходу”, особливо в США, які дуже скептично ставилися до будь-якої участі Пекіна через підтримку Китаєм Москви. 

За словами посадовців, цей підхід ґрунтується на переконанні, що жодна зі сторін не може продовжувати війну нескінченно, а готовність Пекіна грати роль у міжнародних мирних переговорах має бути перевірена. Водночас вони, як і раніше, не впевнені в готовності Росії вести переговори про припинення вогню за президента Володимира Путіна.

Зацікавленість у переговорах зближує Вашингтон з деякими європейськими країнами, які прагнуть припинення конфлікту або, принаймні, модерувати його інтенсивність. Вони найбільше зацікавлені в обговоренні певного рішення вже цього року. 

Зазначимо, США, Велика Британія та інші країни публічно заявляють, що Україну потрібно підтримувати до перемоги над Росією.

“Ми чітко дали зрозуміти, що продовжуватимемо підтримувати Україну, коли вона захищає свою країну від неспровокованого вторгнення Росії, і ця підтримка продовжуватиметься. На жаль, ми не бачимо ознак того, що Росія готується припинити свої напади на український народ. Тому ми прагнемо й надалі допомагати Україні захищати її народ від російської агресії”, − сказав речник Ради національної безпеки США Адам Ходж. 

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Нагадаємо, заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління Девід Марлоу повідомив, що США бачать докази налагодження обміну розвідданими між Китаєм і Росією.

Китай заявляв про "безсторонність" у питанні війни в України, характеризуючи вторгнення Росії як "кризу". Після першо розмови між українським президентом та лідером КНР у квітні цього року Пекін оголосив, що відправить спеціального представника з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні. Ним буде Лі Хуея, який раніше обіймав посаду посла Китаю в РФ.

Пекін схиляє Україну до "політичного врегулювання" війни. Захід застерігав, що Китай може надати летальну підтримку росіянам – зброєю і боєприпасами. 

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